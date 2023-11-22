شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء لمنع توسع رقعة الصراع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع لبنان ومع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع.

وأضاف بايدن - في برقية وجهها إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم بمناسبة عيد الاستقلال- أن العلاقة طويلة الأمد بين لبنان، والولايات المتحدة تتسم بأهمية بالغة لبناء مستقبل أفضل للشعبين الأمريكي، واللبناني، وجميع شعوب العالم، وذلك من خلال الالتزام المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة.



ووجه بايدن في برقيته أطيب التمنيات باسم الشعب الأمريكي في الذكرى الثمانين للاستقلال، معربا عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة اللبنانية في العام المقبل لصياغة مستقبل أكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة.