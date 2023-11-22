وزير الدفاع الإسرائيلي: المعركة ستستمر في غزة بكل قوة فور الانتهاء من صفقة الرهائن

- 1/2
- 2/2
وأضاف غالانت أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن المحتجزين".
وتابع: "الضغط العسكري ضروري لتحقيق كافة أهدافنا"، مؤكدا أن استعادة الأسرى هي مهمة سيتم إنجازها.
وفي السياق، قال غانتس إن "هذه الصفقة صعبة لكن القرار فيها هو القرار الصائب وسوف تشكل قاعدة للاستمرار على أساسها".
من ناحيته، قال نتنياهو: "لن نوقف الحرب بعد الهدنة وسنواصل حتى نحقق القضاء على حماس وعودة جميع الأسرى".
وقال المصدر المصري، إن "الجهود والاتصالات المصرية الجارية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر بشأن التوصل لاتفاق تهدئة بغزة يتضمن الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال بالقطاع مقابل النساء والأطفال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية تشهد تقدما ملموسا وفي مراحلها الأخيرة".
وأكد أن "مصر تواصل دورها المحوري تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتطورات الأزمة الجارية بالقطاع بصفة خاصة سواء فيما يتعلق بالإفراج عن كافه المحتجزين، أو تسهيل تدفق المساعدات للقطاع".
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، "سيتم تنفيذ ذلك على 4 دفعات على مدار 4 أيام هدنة تبدأ من بعد غد الخميس. بحيث يتم كل يوم الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين تحصل إسرائيل على قائمة بأسمائهم قبل يوم من الإفراج عنهم، وسيتسلمهم الجيش ثم ينقلون إلى 4 مستشفيات تم تحديدها، ومقابل ذلك تطلق إسرائيل سراح نحو 30 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى يوميا.