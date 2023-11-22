شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 30 محاولة هجرة غير شرعية في تونس وحجز مراكب بحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبط حرس الحدود البحري 30 عملية هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الأوروبية، أوقفت على إثرها 709 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

وأضاف بيان للداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، أن قواتها أوقفت خمسة منظمين لعمليات هجرة غير شرعية وحجزت 17 مركبًا حديديًا و17 محركًا بحريًا، بالإضافة إلى وسيلتي نقل يقع استعمالهما في نقل المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.