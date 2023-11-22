شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: سنقدم شكوى للجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري في جرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العسومي اليوم، لإعلان خطة التحرك الدولية للبرلمان العربي من أجل مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بحضور مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

جرائم الاحتلال

أوضح رئيس البرلمان العربي أن خطة البرلمان تتضمن مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها الخاص بالانعقاد تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف الحرب طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، ومطالبة الدول العربية بتبني الاقتراح، والطلب من السلطة الفلسطينية تحريك دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، وتأكيد مساندة البرلمان في الدعاوى المُقَدّمة من جيبوتي وجزر القمر إلى المحكمة الجنائية للتحقيق في الانتهاكات.

ولفت الانتباه إلى أن هناك تحركات إيجابية نثمنها ونقدرها، منوّهًا بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث بدأ وزراء خارجية بعض الدول العربية التحرك الذي يهيئ الوضع لوقف الحرب على غزة وإطلاق عملية سلام على أسس الشرعية الدولية.

القمة العربية الإسلامية

طالب العسومي بسرعة تشكيل اللجنة القانونية المتخصصة التي أقرّتها القمة العربية الإسلامية الطارئة، لحصر كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، وإعداد ملف قانوني قوي من خلال اللجنة يُقَدَم للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى سعي البرلمان العربي لحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على التحرك في مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، مبينًا أن البرلمان طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العُزّل.

ونبّه رئيس البرلمان العربي إلى أن الخطر لا يقتصر على الفلسطينيين بل كل الدول العربية، فهناك سياسة تهجير واضحة يجب التصدي لمحاولات تنفيذها، مشددًا على رفض البرلمان الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين إلى أي دول عربية. من جانبه، أفاد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، بأن إسرائيل تضع قوانين إجرامية جديدة للحرب، مثل استهداف المستشفيات والمدارس وتحويلها لمقرات عسكرية للاحتلال، مطالبًا بضرورة تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة بكسر الحصار على غزة براً وبحراً وجواً، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وحَذّر العكلوك من الخطة الإسرائيلية لتهجير 2.3 مليون فلسطيني من غزة لمصر، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، ووقف جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين.