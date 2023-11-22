شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تفتح النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشرطة والجيش العراقيان إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، الثلاثاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، لكن عسكرياً عراقياً قال إن التقييم الأولي يشير إلى أنها كانت في مهمة مراقبة.

وذكرت المصادر أن الطائرة المسيرة حلقت بعيداً وسط إطلاق نار كثيف لإسقاطها.

وتضم المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية السفارة الأميركية والبعثات الأخرى والمقار الحكومية.