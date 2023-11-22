شكرا لقرائتكم خبر عن بزعم وجود نشاطات عسكرية.. الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال ساعات، بزعم احتوائه على "نشاطات عسكرية".

ووصلت إلى أحد الإداريين في المستشفى رسالة نصية عبر تطبيق "واتساب" مرسلة من ضابط في جيش الاحتلال جاء فيها: "تحذير خاص بإخلاء المستشفى الاندونيسي، في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول نشاط عسكري داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى، إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات، الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية".

احتمال وقوع مجازر

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا التهديد خلق حالة من الهلع كون الاقتحام قد يتخلله ارتكاب مجازر في صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وأشارت إلى أن الإخلاء القسري ليس ضمن القانون الدولي، ولا يتفق مع أي من القوانين أقرتها الأمم المتحدة أو اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يقع في إطار جرائم الحرب التي تغلف بشكل قانوني من جانب الاحتلال.

وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار الاحتلال لسيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمه جيش الاحتلال الأسبوع الماضي وأجلى معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.

إجلاء 100 جريح

وأُجلي نحو 100 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد ساعات من قصف استهدفت به طائرات الاحتلال مرافق المستشفى بينها غرف العمليات، ما أوقع 12 شهيدًا على الأقل، والعديد من الجرحى.

وبحسب مصادر صحية، لا يزال هناك 630 جريحًا ومريضًا في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم الصعبة سيارات إسعاف لإجلائهم، إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.