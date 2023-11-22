شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا تدين هجوما إسرائيليا على المستشفى الإندونيسى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت إندونيسيا الهجوم الإسرائيلى على المستشفى الإندونيسى فى غزة، والذى أدى إلى مقتل العديد من المدنيين .

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي - وفقا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - إن "الهجوم يعد انتهاكا حقيقيا للقانون الإنساني الدولي"، داعية جميع الدول، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، إلى استخدام نفوذها وقوتها لحثها على وقف فظائعها .

وأضافت مرسودي أن وزارتها فقدت الاتصال بثلاثة مواطنين إندونيسيين متطوعين في المستشفى الإندونيسي.. متابعة: "لقد قمت بالاتصال بوكالة الأونروا في غزة للاستفسار عن الوضع في المستشفى الإندونيسي وتلقيت إجابة مفادها أن الأونروا لا تستطيع الاتصال بأي شخص في المستشفى الإندونيسي في هذا الوقت".

وأوضحت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن وزارتها حاولت أيضا التواصل مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من المنظمتين.

وأكدت: "سأواصل محاولة الاتصال بمختلف الأطراف للحصول على معلومات تتعلق بالمستشفى الإندونيسي وسلامة المواطنين الإندونيسيين الثلاثة".