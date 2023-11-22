شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة عزون شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر الأربعاء، استشهاد شاب مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت المصادر، بأن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية.

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب الشهيد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علماً أنه يعمل سائق سيارة عمومية.

وذكر شاهد عيان، أن جنود الاحتلال استهدفوا الشهيد أمير، وصديقه محمد حسن سويدان بإطلاق النار صوبهما بشكل مباشر أثناء توجهما إلى منزل صديق لهما في عزون، ما أدى لإصابتهما بالرصاص.

وأضاف أن الاحتلال أوقف سيارة الإسعاف التي كانت تقل الشابين لنحو ساعة من الزمن، وقام باعتقال سويدان منها وهو مصاب بشظايا الرصاص ووصفت حالته بالمتوسطة، ثم سمح للإسعاف بنقل الشهيد أمير مجد إلى المستشفى عندما أوشك على مفارقة الحياة.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية وانتشرت في أحياء متفرقة من المدينة عرف من بينها "حي النقار"، و"بئر قبعة".