شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال على مخيمى النصيرات وجباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، صباح الأربعاء، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى باستهداف منزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن أطفالا كانوا ضمن شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنزل، مُشيرة إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المجزرة، بمجزرة أخرى في شمال القطاع راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدًا من مخيم "جباليا".

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14,100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.