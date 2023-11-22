شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هدنة إنسانية في غزة.. وترحيب فسلطيني بوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن طرفا الصراع في حرب غزة عن هدنة إنسانية، يجري بمقتضاها وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى.

وقالت حركة "حماس"، في بيان اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع قيادة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أشكال القتال في غزة لمدة أربعة أيام، ضمن اتفاق ستطلق حماس بموجبه سراح 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم لديها، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

ترحيب فلسطيني

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية، باتفاق الهدنة الإنسانية، وجددوا الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، بحسب ما ذكرته وكالة وفا.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، "الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمنون الجهد القطري المصري الذي تم بذله، ونجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".