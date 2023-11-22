اخبار الخليج

الخليج اليوم .. "2000 سيارة كهربائية".. وكالة "أ ف ب" تكشف حقيقة تفريغ حمولة سفينة شحن استولى عليها الحوثيون (صورة)

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الرياض - كتب موسى القحطاني - مقتل الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي.. صورة الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

إيهود باراك يعترف بأن إسرائيل "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء" الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

إنتر ميامي يرد على تركي آل الشيخ.. ويفجر مفاجأة بشأن "الرقصة الأخيرة" لميسي ورونالدو الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

"2000 سيارة كهربائية".. وكالة "أ ف ب" تكشف حقيقة تفريغ حمولة سفينة شحن استولى عليها الحوثيون (صورة) الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

هدية تكشف برنامج تجسس على أجهزة كمبيوتر لوحي للأطفال الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

الأردن يعزز الانتشار العسكري على طول الحدود مع إسرائيل الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

الإمارات: 2 و3 ديسمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة "عيد الاتحاد" الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

الرئيس الأمريكي بايدن يرحب باتفاق إسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

اندونيسيا.. زلزال بقوة 6 درجات على عمق 116 كيلومترًا تحت سطح البحر الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

ضريبة السكر توفر 16 مليار يورو في ألمانيا الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

تحذير من تكرار سيناريو مجمع الشفاء ..الجيش الإسرائيلي يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي في غزة خلال ساعات الاربعاء ، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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