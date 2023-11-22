اخبار الخليج

الخليج اليوم .. إنتر ميامي يرد على تركي آل الشيخ.. ويفجر مفاجأة بشأن "الرقصة الأخيرة" لميسي ورونالدو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، الثلاثاء، مشاركة إنتر ميامي في "دورة ثلاثية" مع الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي ، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، على هامش فعاليات موسم الرياض، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.

ليخرج بدوره إنتر ميامي ببيان عبر موقعه الرسمي، بشأن مشاركته المزعومة في كأس موسم الرياض، مؤكدا على أن هذا الخبر "غير صحيح".

وأشار النادي الأمريكي، إلى أن مالكه خورخي ماس، لم يتحدث في العلن أو السر، عن فترة التحضير لموسم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد".

وشدد إنتر ميامي، على أن النادي، وبعد استشارة الجهاز الفني للفريق الأول، سيعلن عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن النجمين ورونالدو شاركا في النسخة الأولى من كأس موسم الرياض في يناير الماضي.

إذ تواجد ميسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما قاد رونالدو فريق نجوم الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز بي إس جي بنتيجة (5-4).

المصدر: "وسائل إعلام"

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا