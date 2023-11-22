الخليج اليوم .. إنتر ميامي يرد على تركي آل الشيخ.. ويفجر مفاجأة بشأن "الرقصة الأخيرة" لميسي ورونالدو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الثلاثاء، مشاركة إنتر ميامي في "دورة ثلاثية" مع الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، على هامش فعاليات موسم الرياض، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.

ليخرج بدوره إنتر ميامي ببيان عبر موقعه الرسمي، بشأن مشاركته المزعومة في كأس موسم الرياض، مؤكدا على أن هذا الخبر "غير صحيح".

وأشار النادي الأمريكي، إلى أن مالكه خورخي ماس، لم يتحدث في العلن أو السر، عن فترة التحضير لموسم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد".

وشدد إنتر ميامي، على أن النادي، وبعد استشارة الجهاز الفني للفريق الأول، سيعلن عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن النجمين ميسي ورونالدو شاركا في النسخة الأولى من كأس موسم الرياض في يناير الماضي.

إذ تواجد ميسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما قاد رونالدو فريق نجوم الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز بي إس جي بنتيجة (5-4).

المصدر: "وسائل إعلام"