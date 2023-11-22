شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "العودة" فى غزة: إخلاء المستشفى بعد استشهاد 3 أطباء وعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير مستشفى "العودة" شمالى قطاع غزة الدكتور أحمد مهنا، إخلاء المستشفى تماما، وذلك بعد استهداف القوات الإسرائيلية قسم الجراحة واستشهاد ثلاثة من أطبائها وعامل.

وقال مهنا -في تصريح لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الأربعاء، "إن القصف الإسرائيلي جاء دون تحذير أو تنبيه بالإخلاء، حيث استهدف مبنى الجراحات والعظام في المستشفى؛ ما أسفر عن استشهاد أطباء وعامل، فضلا عن إصابة العديد من الممرضات.

وأشار مهنا إلى أن مستشفى (العودة) عمدت منذ بداية العملية الإسرائيلية على غزة إلى عدم استقبال نازحين، حتى لا يكون ذلك مبررا للقصف الإسرائيلي بيد أن إسرائيل قصفته رغم أنه لم يكن به سوى المرضى والأطباء، معربا عن تخوفه من استهداف القوات الإسرائيلية للأطقم الطبية والمرضى المقرر نزوحهم اليوم الأربعاء إلى الجنوب داخل سيارات إسعاف خاصة لأن القوات الإسرائيلية استهدفت الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف أكثر من مرة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت أمس استشهاد ثلاثة أطباء؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى "العودة" شمالي القطاع، ووقوع العشرات من الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبي.