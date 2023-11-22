شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى هجوم إسرائيلى بطائرة مسيرة على مخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية فلسطينية فى مدينة طولكرم، الواقعة شمال غرب الضفة الغربية، استشهاد ستة أشخاص فى قصف نفذته طائرة مُسيّرة للاحتلال الإسرائيلى واستهدف منزلا فى مخيم "طولكرم".

وقالت مصادر في مخيم طولكرم، إن مسيّرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين.

وأوضحت طواقم الإسعاف في طولكرم أنها تمكنت من نقل إصابتين إحداهما خطيرة بشظايا صاروخ من طائرة مسيّرة في الوجه والصدر والرأس، والثانية لطفل (16 عاما)، بشظية في الوجه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية مدينة طولكرم ومخيمها من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع المخيم وحاراته وأزقته، وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وقامت بتفجير غرفة في حارة البلاونة وسط المخيم.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به منطقة عسكرية ومنعت التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياتها عند مداخل المخيم، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة.