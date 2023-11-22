شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرحب بإعلان التوصل لاتفاق هدنة إنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء، بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية فى قطاع غزّة.

وأشادت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل لإعلان الهدنة بما يفضى إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية".

ودعت الوزارة إلى "استمرار الجهود لضمان تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل آمن ومستدام، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة فى إقامة دولته المستقلة".