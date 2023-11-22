تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقصفت المدفعية الإسرائيلية، منذ صباح اليوم الأربعاء، وادي حامول عند أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي وشيحين ومجدل زون، وأطراف بلدات كفركلا وبليدا ومحيبيب في القطاع الأوسط جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية.

واستهدف "حزب الله" تموضعات جنود وآليات في محيط موقع الراهب بصاروخ بركان، بحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وقال النائب ميشال موسى لوكالة "الخليج 365"، إنه "من الواضح أن هناك منحًا إسرائيليًا نحو تطوير الاشتباك مع لبنان، وطبعًا هذا الموضوع سوف يكون مضر جدًا لإسرائيل، وكأنه إذا لم تستطع تحقيق بعض الأمور في غزة تحاول توسيع الاشتباك في لبنان".

وأكد أن "هذه طبيعة إسرائيل العدوانية وهي ليست المرة الأولى، والمخالفات الإسرائيلية كلها واضحة وكبيرة وتخطت كل الحدود".

وأشار إلى أن "إلقاء قنابل محرمة دولية من قبل إسرائيل أمر مدان في الاتفاقيات الدولية والأدبيات والأعراف وفي القوانين، ولكن إسرائيل لديها ارتكابات أخرى أيضًا لا تقل أهمية عن هذا، والذي هو قصف المدنيين بشكل ممنهج وحصار قطاع غزة بالكامل وقصف المستشفيات والمدارس والأماكن الدينية والتراثية".

ولفت موسى إلى أن "توسع الحرب يتوقف على الجانب الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "لبنان سيقوم بكل إمكانياته ضمن ما هو متوفر حقيقة استعدادًا إذا تدحرجت الحرب".

من جهته، اعتبر الخبير العسكري اللواء الدكتور عبد الرحمن شحيتلي، أنه "حتى الآن ليس هناك مؤشرات بأن هناك دعمًا دوليًا لإسرائيل للقيام بحرب شاملة على لبنان".

وقال شحيتلي لوكالة "الخليج 365"، إن "المعركة التي تخاض في الجنوب اللبناني معركة مباشرة ما بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية لـ"حزب الله"، وهي بدأت ضمن قواعد اشتباك معروفة، ضرب مراكز أو آليات عسكرية أو عناصر إسرائيلية عسكرية وبنفس الوقت إسرائيل تقوم بضرب عناصر لـ"حزب الله" أو مراكز للحزب، إنما ما حصل أن إسرائيل قامت بعدة إعتداءات على صحفيين ومن ثم على مدنيين ومن ثم على أماكن مدنية، وهذا يعد تطورًا".

ورأى أنه "حتى الآن ما زال السقف من جهة المقاومة مقبولًا عسكريًا، هم يقومون بعملية إعماء للعدو الإسرائيلي بضرب أجهزة التنصت وأجهزة المراقبة التي يستعملها ومحاولة ضرب أجهزة المراقبة الجوية المسيرات التي يطلقها فوق الأراضي الفلسطينية، وبنفس الوقت زادت المقاومة من إمكانياتها الاستطلاعية وأعطت التعليمات إلى القادة الميدانيين بالرصد والترصد، يرصد الهدف وعندما يتم التأكيد من رصد الهدف يقوم القائد الميداني بإعطاء الأمر بفتح النار على الهدف، وهذا ما فسر العدد الكبير من العمليات العسكرية للمقاومة في الأيام الأخيرة".

أمس, 09:25 GMT

ولفت شحيتلي إلى أنه "حتى الآن العدد الأكبر من الأهداف التي تقوم المقاومة الإسلامية بضربها هي أهداف عسكرية، ما زالت المقاومة ضمن حدود سقف الالتزام بالقوانين الدولية والأعراف الدولية وهي عدم التعرض للمدنيين وعدم إيقاع خسائر، بينما العدو الإسرائيلي لا يعطي أهمية لهذا الموضوع ويقوم بالقصف أيًا يكن الهدف، وردات فعل العدو الإسرائيلية تكون انفعالية أكثر ما هي واقعية وهذا ما يفسر عدم وجود شهداء للمقاومة في الأيام الأخيرة لأن إمكانيات الترصد عند إسرائيل أصبحت محدودة".

وأوضح أن "القيادة في إسرائيل مكبلة بسقف أنها تريد الانتهاء من "حماس" وتريد تحرير الأسرى وتريد إقناع الجمهور لديها بأن الجيش الإسرائيلي يستطيع حمايتهم وباستطاعتهم العودة إلى المستوطنات والعيش بحرية وأمان، وحتى الآن لم يستطع تحقيق أهداف العملية في غزة، فهو لم يستطع إنهاء "حماس" بل هو يفاوضها ولم يستطع تحرير الأسرى بل يفاوض ويستعمل كافة الوساطات العربية والدولية والمحلية لتحرير الأسرى لأنه لم يستطع تحرير الأسرى من خلال العملية العسكرية، وهذا أمر خطير في ظل تكبيل القيادة الإسرائيلية نفسها في الشعارات التي وضعتها".

20 نوفمبر, 21:06 GMT

وأكد شحيتلي أنه "إذا لم تتراجع القيادة الإسرائيلية عن شعاراتها وتذهب إلى خيارات أخرى مقبولة محليًا ودوليًا ومقبولة من قبل الفلسطينيين قبل كل شيء سيبقون داخل دائرة، ولن يستطيعوا الخروج منها، عليهم كسر الدائرة والخروج إما بتغيير القيادة السياسية في إسرائيل وهذا أمر مطروح الآن وإما القيادة الحالية تغير السقوف التي وضعتها، إذا لم يتغير شيء فنحن داخل الدوامة".

وذكر أن "الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بحماية إسرائيل وملزمة بدعمها ولكنها غير ملزمة بتنفيذ أجندتها، لذلك الأمريكي لا ينجر مع الإسرائيلي في حربه ضد لبنان، والإسرائيلي لا يستطيع خوض الحرب بمفرده يريد الدعم الخارجي الأمريكي والأطلسي لخوض حربه وهذا ما لم يحصل عليه، والمقاومة وضعت سقف أنها تدعم غزة وتقوم بمعركة في الجنوب ولن تذهب إلى الحرب الشاملة إلا إذا وجدت أن إسرائيل ذاهبة إليها".