الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

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وأضاف البيان أن "الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، يعد انتهاكًا واضحًا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر".
وبيّن العوادي أن "الحكومة العراقية، هي المعنية حصرًا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي".
وأكد أن "وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ماجرى يعد تجاوزًا واضحًا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة "داعش"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) على الأراضي العراقية، لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان".
وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، عبر منصة "إكس"، أن "القوات الأمريكية، نفذت ضربات محددة ودقيقة على منشأتين في العراق".
20 نوفمبر, 15:22 GMT
وتأتي هذه الضربات، في اليوم التالي، لضربة جوية أمريكية سابقة أسفرت عن مقتل عدد من المقاتلين في العراق.
وقالت سينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "منذ 17 أكتوبر(الماضي)، تعرضت القوات المسلحة الأميركية، للهجوم نحو 66 مرة"، مشيرة إلى أن "32 مرة وقعت في العراق، و34 مرة في سوريا".