الخليج اليوم .. الكشف عن أوامر إيرانية صارمة للمليشيا بشأن السفينة التي احتجزتها في البحر الاحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مصدر حكومي، عن ضغوط بريطانية، أجبرت إيران على إصدار أوامر بالإفراج عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال المصدر اذي رفض كشف هويته إن أوامر إيرانية صدرت للمليشيات الحوثية بالإفراج عن السفينة المختطفة، عقب توجيهات بريطانية.

وأشار المصدر إلى أن استجابة إيران لتلك الضغوط والتوجيهات، تأتي بناء على الدور البريطاني في الإفراج عن أموال إيرانية من قبل الولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أن الإفراج عن الأموال الإيرانية، جاء مقابل تحييد طهران عن الحرب في غزة، وهو ما حدث بالفعل.

واكتفت إيران مؤخرًا بالتصريحات حول الوضع في غزة، كما أوعزت إلى مليشياتها في المنطقة بالمناورة غير المؤثرة على سير العملية الإسرائيلية في غزة.

وكانت مليشيا الحوثي قداعلنت شروط اطلاق سراح السفينة التي اختطفتها مؤخرًا، والتي تتمثل في إدخال الدواء والماء لسكان غزة.