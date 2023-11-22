شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: يجب تمكين سكان شمال غزة من البقاء بمنازلهم لا تهجيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، أن قطاع غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا ولا تزال هناك فجوة كبيرة رغم اتفاق الهدنة الانسانية.

وبحسب وكالة أنباء عمون، أنه يجب تمكين سكان شمال غزة من البقاء في منازلهم لا أن يتم تهجيرهم، مؤكدا أنه يجب أن يتم تسليم المساعدات إلى شمال غزة أيضا.