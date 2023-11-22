شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالجهود الحثيثة التى بُذلت من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية فى قطاع غزة، وتبادل للأسرى.

وشددت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء، على "أهمية هذه الهدنة كمدخل للوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والدواء، تمهيدا لعودة المهجرين قسرا من سكان وبقائهم في أرضهم".

وعبرت الوزارة عن أملها في "أن يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".