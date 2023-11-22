السلطات المصرية تكشف تفاصيل انتشار رائحة كريهة في "القرية الذكية"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لقناة "القاهرة 24" المصرية، فإن شركة غاز مصر، التابعة لوزارة البترول، أكدت عدم وجود تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها.

6 يوليو, 11:24 GMT

ولفتت الشركة إلى أن الرائحة، التي انتشرت في المنطقة هي رائحة خاصة بمواد يتم إضافتها إلى الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن تلك الرائحة انتشرت خلال نقل تلك المواد مخازن تابعة لها في منطقة أبو رواش، التي توجد فيها القرية الذكية.

وقالت الشركة إن جميع شبكات نقل الغاز الطبيعي والمحطات الخاصة بتخفيض الضغط بالمنطقة مؤمّنة بصورة كاملة وتعمل بكفاءتها، وأكدت أنه لا توجد أي تسريبات.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الرائحة الكريهة التي انتشرت في القرية الذكية تسببت في إصابة 19 شخصا ونقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن 11 شخصا منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وقالت الوزارة إنها دفعت 15 سيارة إسعاف إلى المنطقة وأن المصابين كانوا يعانون من أعراض اختناق وأن حالتهم جميعا مستقرة وجاري متابعة من بقي منهم داخل المستشفيات.

يذكر أن القرية الذكية تقع على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي في منطقة أبو رواش الصناعية، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.