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السلطات المصرية تكشف تفاصيل انتشار رائحة كريهة في "القرية الذكية"

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لقناة "القاهرة 24" المصرية، فإن شركة غاز مصر، التابعة لوزارة البترول، أكدت عدم وجود تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها.
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 06.07.2023

6 يوليو, 11:24 GMT

ولفتت الشركة إلى أن الرائحة، التي انتشرت في المنطقة هي رائحة خاصة بمواد يتم إضافتها إلى الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن تلك الرائحة انتشرت خلال نقل تلك المواد مخازن تابعة لها في منطقة أبو رواش، التي توجد فيها القرية الذكية.

وقالت الشركة إن جميع شبكات نقل الغاز الطبيعي والمحطات الخاصة بتخفيض الضغط بالمنطقة مؤمّنة بصورة كاملة وتعمل بكفاءتها، وأكدت أنه لا توجد أي تسريبات.
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - الخليج 365 عربي, 1920, 22.11.2023

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الرائحة الكريهة التي انتشرت في القرية الذكية تسببت في إصابة 19 شخصا ونقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن 11 شخصا منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وقالت الوزارة إنها دفعت 15 سيارة إسعاف إلى المنطقة وأن المصابين كانوا يعانون من أعراض اختناق وأن حالتهم جميعا مستقرة وجاري متابعة من بقي منهم داخل المستشفيات.

يذكر أن القرية الذكية تقع على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي في منطقة أبو رواش الصناعية، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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