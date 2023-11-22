"حزب الله" يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

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وأضاف أنه عند الساعة 12:25 تم استهداف موقع بياض بليدا، والساعة 12:50 تم قصف ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة).
وأشار إلى أنه عند الساعة 01:15، استهدفت عناصره تموضع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان.
وأوضح أنه عند الساعة 01:35 تم قصف موقع راميا بالأسلحة المناسبة.
ولفت البيان إلى أنه عند الساعة 02:15، استهدفت قواته ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش.
كما أكد "حزب الله" اللبناني، أن كل هذه الضربات الموجهة لقوات الجيش الإسرائيلي، حققت إصابات مباشرة.
أمس, 14:28 GMT
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.