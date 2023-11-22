بوتين: علينا مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الجارية في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة الروسية: "هذه مهمة إنسانية نبيلة وضرورية للغاية، يجب مساعدة الناس الذين يعانون من الأحداث الجارية في غزة".

وأوضح وزير الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، اليوم الأربعاء، بأنه تم إرسال أكثر من 245 طنًا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه من المقرر تسيير رحلة مساعدات أخرى، يوم غد الخميس.

وقال كورينكوف، خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة الروسية: "تقوم وزارة الطوارئ الروسية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. في المجمل، قامت 10 رحلات جوية بتسليم أكثر من 245 طنًا من المساعدات إلى العريش... ومن المقرر تسيير رحلة مساعدات إنسانية أخرى تزن 28 طنًا في 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن "الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة"، مثمنًا "الجهود التي بذلتها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، بحسب قوله.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن "مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين"، مؤكدًا أن "الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد".