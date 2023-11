شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تفشي الأمراض.. "اليونيسف" تحذر من مأساة صحية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن مأساة صحية ترتسم في قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والمياه.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر خلال مؤتمر صحفي، عقد في جنيف، "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية، فسنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المؤاتية لانتشار الأمراض، إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".

وأضاف، "ثمة نقص حاد في المياه والمراحيض، ومن الصعب جدًا المحافظة على النظافة الشخصية، أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة.

انتشار الأوبئة بشكل جماعي

وتابع المتحدث: "في حال بقي حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي محدودًا وغير كافٍ، فسنرى ارتفاعًا مأساويًا في وفيات الأطفال، إذ يواجهون خطرًا حادًا في انتشار الأوبئة بشكل جماعي".

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إلى أنه لم يُرصد أي أثر لمرض الكوليرا في قطاع غزة، كما لم تكن البكتيريا المسببة لهذا المرض موجودة قبل اندلاع الحرب.

لكنه حذر من أن الإسهال المائي الذي يعانيه آلاف الأشخاص المتعبين جسديًا أساسًا، يشكل خطرًا كبيرًا أيضًا.