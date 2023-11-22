شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسيف": الأوضاع فى قطاع غزة "مأساوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مسؤول الإعلام فى مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع فى قطاع غزة، واصفا إياها بـ"المأساوية".

وحذر سليم عويس ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، من العاصمة عمان ـ من تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة على الأطفال مع استمرار العمليات القتالية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مستنكرا الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر المستشفيات التي تأوي جرحى ونازحي شمالي القطاع من أطفال ونساء وخدج.

ودعا إلى ضرورة الاستمرار في العمل الدؤوب مع كافة الجهات المعنية لوقف فوري لإطلاق النار وبشكل دائم، كما أعرب عن خشية يونيسيف من ارتفاع أعداد القتلى الأطفال جراء مواصلة العدوان على غزة.

وشدد على الحاجة الماسة لإطالة أمد الهدنة الإنسانية في القطاع لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المتضررين والأهالي في الخيام من سوء الأحوال الجوية الممطرة، مؤكدا أن هناك تقصيرا واضحا من المجتمع الدولي إزاء الأحداث في غزة، مطالبا في الوقت نفسه بحماية المساعدات الإنسانية حتى تصل إلى المتضررين في جميع أجزاء القطاع.

ولفت المسؤول الأممي إلى المخاوف الشديدة من انتشار الأمراض المعدية، مثل الكوليرا، خاصة بين الأطفال الأقل من خمس سنوات نتيجة نقص المستلزمات الطبية والإغاثية في غزة، متوقعا ارتفاع الإصابة بـ"الهزال" عند الأطفال خلال الفترة القادمة بسبب سوء التغذية.