إسرائيل تعلن تنفيذ عملية استهدفت مقر "لواء الشمال" التابع لـ"حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان الذي نشره الجيش الإسرائيلي في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "نفذ مقاتلو لواء غفعاتي عمليات عسكرية في مقر لواء الشمال التابع لحركة حماس، والذي يقع في منطقة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، وقضوا خلال العملية على عشرات الإرهابيين".

ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن منطقة الشيخ زايد هي موطن لكثير من كبار عناصر "حماس"، بالإضافة إلى ذلك، "خلال عملية أخرى في المنطقة نفسها، اكتشف جنود غفعاتي كمية كبيرة من الأسلحة في مركبة يعتقد الجيش أن نشطاء حماس استخدموها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.