مقاتلة إسرائيلية تعترض صاروخ "كروز" في أجواء مدينة إيلات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بعد تحذير من تسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو في اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأكد أن "التهديد لم يخترق أراضي إسرائيل".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية كانت قد نفذت، في الأيام الماضية، هجوما بالصواريخ الباليستية على أهداف وصفتها بـ "الحساسة" جنوبي إسرائيل منها أهداف عسكرية في إيلات.

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" أعلن، في وقت سابق، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، دعمًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخلت أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

14 نوفمبر, 21:46 GMT

وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها "جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية"، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.