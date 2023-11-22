مقاتلة إسرائيلية تعترض صاروخ "كروز" في أجواء مدينة إيلات

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بعد تحذير من تسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو في اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأكد أن "التهديد لم يخترق أراضي إسرائيل".
14 نوفمبر, 21:46 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها "جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية"، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.