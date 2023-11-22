الأمم المتحدة: مستوى العنف في غزة غير مسبوق والنساء يصلين من أجل الموت السريع والأطفال بين أذرعهن

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت بحوث، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام، وإذا لم يأتي السلام، فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن، لذا يجب أن نخجل جميعًا من أن أي أم، بغض النظر عن مكان وجودها".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن سكان غزة يواجهون الآن مستوى غير مسبوق من القسوة والدمار. ووفقا لها، في "كل ساعة تموت أمّان، وتموت سبع نساء كل ساعتين".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.