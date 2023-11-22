السيسي والملك عبد الله يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".
وأضاف البيان أن "الزعيمين عقدا جلسة مباحثات، والتي شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويشمل الاتفاق، وفق الحركة، إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.
كما ينص الاتفاق على "إطلاق سراح 50 من المحتجزين لدى حماس من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين".
وأشارت حماس إلى أن الاتفاق نص على" وقف حركة الطيران في (شمال غزة) لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء".