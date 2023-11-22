شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد، مساء اليوم الأربعاء، طفل فلسطيني، مُتأثرًا بالرصاص الحي عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب "نابلس" بشمال الضفة الغربية المحتلة.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى إصابة الطفل معتز أنس عيد (16 عاما) بالرصاص الحي في الظهر، وحاول الأطباء عمل إنعاش للقلب، إلا أنهم أعلنوا عن اسشهاده.



