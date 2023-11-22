شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يصدر قرارا بإنهاء تكليف عدد من الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا باعتماد، قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف مجموعة من الوزراء.



وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس السيادة قام بإقالة وإنهاء تكليف كل من فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية، ومحمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل، وبتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة، وعبد العاطي احمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.



ونص قرار رئيس مجلس السيادة على قيام وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.