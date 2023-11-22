شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان الأسبق: الولايات المتحدة تعمل بجدية على سريان الهدنة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن ما تم التوصل إليه من هدنة إنسانية ونأمل أن يتم تنفيذه من صباح الغد خطوة مهمة للغاية على صعيد تبريد الأوضاع على الجبهة في غزة وتمكين الأهالى في غزة من أن يتسملون ما يستحقونه من دعم من خلال قوافل المساعدات .

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الهدنة الإنسانية ستنعكس على الجبهة في لبنان، متابعا :"منذ 8 أكتوبر الماضي تم تحريك هذه الجبهة اللبنانية رغم أن هذا مخالف للقرار الدولى".

وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق أن الكثير من الاستفزازات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وإسرائيل تمارس أو ما يسمونه الصقور لديها محاولة توسيع دائرة القتال ليس ليكون محصورا فقط على غزة ولكن استفزازات خطيرة يقوم بها إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية وتمتد للبنان ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجدية على سريان الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.