شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يأمر بإلغاء جميع احتفالات الاستقلال تضامنا مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة الموريتانية إلغاء جميع الاحتفالات بذكرى الاستقلال، التى تصادف الثامن والعشرين نوفمبر من كل عام؛ وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، الذى يتعرض لعدوان همجى من قبل قوات الاحتلال.

وأفاد بيان صدر فى ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى القصر الرئاسى فى نواكشوط اليوم /الأربعاء/ بأنه تقرر إلغاء جميع الاحتفالات المخلدة للاستقلال الوطنى، وذلك بأمر من الرئيس الغزوانى.

وجاء فى البيان الحكومي: إنه على إثر العدوان الهمجى الذى تعرض له الشعب الفلسطينى فى غزة من قبل قوات الاحتلال؛ أمر رئيس الجمهورية بإلغاء احتفالات الاستقلال الوطنى".

وشمل القرار، السفارات الموريتانية والقنصليات بالخارج.

وأدانت موريتانيا العدوان الإسرائيلى على القطاع، وطالبت بحماية المدنيين، وإدخال المساعدة لهم، فى حين تشهد نواكشوط وعواصم المحافظات وقفات مستمرة بشكل يومى أمام السفارات الغربية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.