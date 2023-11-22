شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطر، ودعم من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وضرورة فعل المزيد، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستحشد كل قدراتها لدعم تطبيق الاتفاق وتعظيم أثره الإيجابي على الوضع الإنساني في غزة.

الهدنة الإنسانية في غزة

كما رحب في البيان بإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام في غزة، مشدداً على ضرورة استخدامها بأقصى قدر لتيسير الإفراج عن الرهائن وتخفيف احتياجات الفلسطينيين في غزة.

وأكد أهمية وصول وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وآمن إلى جميع المحتاجين، معرباً عن تقديره لجهود حكومات مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتيسير الاتفاق.