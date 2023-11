شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قطاع غزة بأنه "أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".

وقالت المدير العام للمنظمة كاثرين راسل أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، إن ما يزيد على 5300 طفل فلسطيني قُتلوا منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن التكلفة الحقيقية لهذه الحرب في فلسطين وإسرائيل ستقاس بحياة الأطفال، أولئك الذين لقوا حتفهم بسبب العنفـ وأولئك الذين تغيرت حياتهم للأبد للسبب نفسه.

وأضافت: دون نهاية للقتال ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ستستمر التكلفة في الزيادة بشكل كبير.

تمني الموت السريع

وتابعت راسل التي زارت غزة الأسبوع الماضي: "قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، آثار العنف الذي يرتكب ضد الأطفال في غزة كارثية وعشوائية وغير متناسبة".

وقالت المدير التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما باحوس، أمام المجلس المؤلف من 15 عضوًا: "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يتضرعن من أجل السلام، ولكن إذا لم يتحقق السلام، فإنهن يتمنين الموت السريع، وهن نائمات وأطفالهن بين أذرعهن.

وأضافت: ينبغي أن نشعر بالعار جميعًا لأن تدعو أي أم، في أي مكان، بمثل هذا الدعاء".

5500 امرأة حامل ظروف مروعة

الأطفال يدفعون أسوأ ثمن للعدوان على — صحيفة اليوم (@alyaum)

وقالت المديرالتنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم: إن هناك 5500 امرأة حامل من المتوقع أن تلد في غزة الشهر المقبل.

وأضافت أمام مجلس الأمن: "كل يوم، تلد نحو 180 امرأة في ظل ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن حديثي الولادة تحوطه الشكوك".

وأردفت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يشعر بالقلق أيضًا بشأن نحو 7000 امرأة أنجبن خلال الأيام السبعة والأربعين الماضية، ويفتقرن إلى الرعاية والمياه والصرف الصحي والتغذية.