شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت رابطة العالم الإسلامي باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي جرى التوصل إليه أمس الأربعاء.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمّنت الجهود الدولية المبذولة، ولا سيما القطرية والمصرية والأمريكية التي أثمرت عن الاتفاق.

وجددت الرابطة دعواتها لوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، وإيقاف الدمار ونزيف الدماء، وتوفير الحماية للمدنيين، وإتاحة المجال لإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين.

المملكة ترحب الهدنة الإنسانية

رحبت المملكة باتفاق الهدنة الإنسانية، وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض.

وجددت المملكة، الدعوة إلى الوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.