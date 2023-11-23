الخليج اليوم .. رئيس "الموساد" يتوجه إلى قطر لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

غادر رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع يوم الأربعاء تل أبيب متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الموساد ديفيد برنياع غادر إلى قطر للتوقيع على صفقة التبادل مع حماس.

من جهته، ذكر موقع "واللا" العبري أن برنياع سيجتمع برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين آخرين لبحث التفاصيل النهائية لصفقة.

وأشار الموقع إلى أن زيارة برنياع إلى الدوحة تشير إلى أنه لا تزال هناك إجراءات يجب الاتفاق عليها في ما يتعلق بآلية تنفيذ الصفقة والإجراءات الميدانية لإطلاق سراح الرهائن، وموعد بدء وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن المحادثات في قطر تظهر أنه على الرغم من موافقة جميع الأطراف على الاتفاق لا تزال هناك نهايات مفتوحة وإسرائيل تريد التأكد من تنفيذ الاتفاق فعليا.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جنديا إسرائيليا.

المصدر: وسائل إعلام عبرية