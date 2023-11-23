الخليج اليوم .. أحمد بن سعيد: تشغيل طيران الإمارات رحلة تجريبية باستخدام الوقود المستدام يمهد لاعتماده بصناعة الطيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن تشغيل طيران الإمارات رحلة تجريبية باستخدام الوقود المستدام يمهد لاعتماده بصناعة الطيران.

وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس": "مرةً أخرى، تسجل طيران الإمارات سابقةً تاريخيةً، إذ أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تشغل رحلة تجريبية لطائرة A380 باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100%".

وأكد سموه أنه مع تبنّي الحكومات في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات تدعم مصادر الطاقة الأكثر استدامة، فإن الرحلات التجريبية تمهد الطريق لتوحيد المواصفات واعتماد وقود الطيران المستدام مستقبلاً في جميع أنشطة صناعة الطيران.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر إلى جميع الفرق التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من كلٍ من طيران الإمارات وإيرباص و"جي ئي إيروسبيس"، و"برات آند ويتني"، و"نيستي غلوبال"، و"فيرينت إنك" و"إينوك".

يذكر أن طيران الإمارات أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تشغل رحلة تجريبية لطائرة الإيرباص A380 باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100%.

وأقلعت الطائرة من مطار دبي الدولي بقيادة القبطان خالد بن سلطان والقبطان فيليب لومبيت، باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100% في أحد محركاتها الأربعة، وذلك لاختبار الأداء والمساعدة على إظهار إمكانات هذا النوع من الوقود كبديل مباشر يطابق المواصفات الفنية والكيميائية لوقود الطائرات. وتشير البحوث والدراسات إلى أن "ساف SAF" يخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بوقود الطائرات التقليدي.

وتمهد الرحلات التجريبية الطريق أمام توحيد مواصفات ومقاييس وقود "ساف" بنسبة 100% واعتماده مستقبلاً في المستقبل للطيران، حيث تتبنى الحكومات استراتيجيات أوسع لدعم وتوسيع إنتاج هذا الوقود.

وتؤكد الرحلة التجريبية لطائرة A380 على أداء وتوافق "ساف"، ما يجعله وقوداً آمناً وموثوقاً. كما تساهم في الأبحاث المتنامية التي تجريها الصناعة لتقييم الآثار المفيدة لوقود "ساف" بنسبة 100% على أداء الطائرات، علماً بأن الحد أقصى المعتمد حالياً لاستخدام مزيج وقود الطيران المستدام في محركات الطائرات التجارية هو بنسبة 50% مع الوقود التقليدي.