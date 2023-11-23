الإعلامي جورج قرداحي لـ"الخليج 365": إسرائيل لا تأبه للقوانين الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الإعلامي جورج قرداحي، في حديث خاص مع راديو "الخليج 365"، أن "الحصانة المنصوص عليها في القوانين الدولية هي التي تحمي المراسلين في عملهم الميداني، إلا أن تل أبيب لا تعترف بأي قانون دولي، لذا لن يحمي الصحافيين إلا الحذر والحماية الذاتية والعناية الإلهية".



أمس, 23:11 GMT

ودعا قرداحي، المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة، ومن ثم إجبار إسرائيل على احترام الصحافة وعدم التعرض لأبناء هذه المهنة خلال قيامهم بنقل الوقائع على الأرض، بحسب قوله.

وختم الوزير اللبناني السابق، بالتأكيد أن "إسرائيل لن تستطيع حجب الحقيقة عن الرأي العام، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الإعلام المباشر هو سلاح الحقيقة الأقوى".