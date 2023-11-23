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الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأنصاري لوكالة لوكالة الأنباء القطرية (قنا):

المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

أمس, 17:55 GMT

وأضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون، خلال الساعات القادمة".

كما أشار إلى وجود تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق، بحسب قوله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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