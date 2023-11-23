الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي

المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.