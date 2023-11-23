شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل جرائمه.. شهداء وجرحى في غارات عنيفة على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، قصفها العنيف على مناطق واسعة شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طيران الاحتلال قصف منزلا قرب مستشفى "اليمن السعيد" في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، دون تمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لاهيا السكني شمال، في محاولة منهم مساعدة المواطنين بعد تعرض منازل في المشروع لقصف مدفعية الاحتلال.

غارات وسط وجنوب القطاع

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهدت مواطنة وطفلين، في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال منزلًا في محيط أبراج عين جالوت في النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى إصابات عديدة بصفوف المواطنين، ودفن آخرين تحت الأنقاض قد يكون بينهم شهداء.

وفي جنوب القطاع، شنت مدفعية الاحتلال قصفًا عنيفًا، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال، لمواقع متفرقة شرق خان يونس، كما استهدفت منزلًا في بلدة الفخاري شرقا.