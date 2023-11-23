الخليج اليوم .. 3 دول وراء تأجيل اجتماع "أوبك+".. مصادر تسرب قائمة الدول

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت مصادر مطلعة بأن تأجيل اجتماع "أوبك+" حول استراتيجية الإنتاج جاء بعد خلاف حول مستويات الإنتاج الحالية لبعض الدول الأعضاء، والتخفيضات المحتملة المرتبطة بها.

وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام فقد تم تأجيل الاجتماع من 26 نوفمبر 2023 إلى 30 منه، وأن التأجيل مرتبط بدول إفريقية.

وأعلنت "أوبك+" بعد اجتماعها الأخير في يونيو الماضي، أن حصص إنتاج أنغولا ونيجيريا والكونغو لعام 2024 مشروطة بمراجعات من محللين خارجيين.

من جهته قال المحلل في بنك "يو بي أس" جيوفاني ستونوفو: "عدم اليقين ليس جيدا على الإطلاق للأسواق، حيث يتعين على الأسواق الآن الانتظار لفترة أطول للحصول على وضوح بشأن ما ستفعله "أوبك+" العام المقبل".

وأضاف المحلل، أن "تأجيل الاجتماع يظهر أيضا أن هناك بعض وجهات النظر المختلفة بين المشاركين في المجموعة".

وأمس خلال تداولات ما بعد الظهيرة هبطت أسعار الذهب الأسود بنحو 4%، لكن العقود قصلت خسائره في المساء، وأغلق "برنت" التعاملات على انخفاض بنسبة 0.6% عند 82.65 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي فقد تراجع بنسبة 0.85% إلى 77.10 دولار للبرميل.

المصدر: بلومبرغ + رويترز