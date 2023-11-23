شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من محافظة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، باقتحام عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 فلسطينيا من مخيم العروب، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مخرطة.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 مواطنا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد ابو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد احمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارا جسيمة.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطق المحول، وقامت بتحطيم أبواب بعض المحال التجارية، واستولت على مخرطة تعود للمواطن بسام زيتون، كما قامت بتفتيش منزل المواطن محمد أبو عيشة في منطقة المحاور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل مدير مستشفى دورا الحكومي الدكتور محمد ربعي، كما وقامت برفع علم دولة الاحتلال على أحد المباني السكنية في البلدة.