شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تؤكد أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية فى غزة بشكل عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الولايات المتحدة مجددا أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل ومنع اتساع رقعة الصراع.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ورحب بلينكن باتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة محتجزين في غزة، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية.

وبحسب البيان، ناقش بلينكن والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين.

وأكد الوزيران التزامهما المشترك ببناء منطقة أكثر أمنا وازدهارا وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.