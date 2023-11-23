إعلام إسرائيلي: اعتقال مدير مستشفى الشفاء في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها في الجيش الإسرائيلي، أن الجيش اعتقل أبو سلمية على الطريق الإنساني أثناء توجهه إلى جنوب القطاع. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مسؤولين في المستشفى أكدوا أيضا اعتقال أبو سلمية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، إجلاء 190 من المصابين والمرضى بالإضافة إلى مرافقيهم وفرق طبية عدة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، تم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، وتم نقل مرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح". ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

19 نوفمبر, 11:07 GMT

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.

وأعلنت حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.