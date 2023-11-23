شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمنع قافلة جرحى "الشفاء" من دخول جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الأربعاء، إن قافلة إجلاء الجرحى والمصابين من مستشفى الشفاء، لا زالت تنتظر عند الحاجز الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن قافلة إجلاء الجرحى والمصابين لا زالت تنتظر عند الحاجز الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، حيث يعيق جنود الاحتلال الإسرائيلي مرورها، ويفتشون مركبات الإسعاف بشكل دقيق، الأمر الذي يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

توثيق انتهاكات الاحتلال

وثق المركز العربي للاستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، انتهاكات الاحتلال بقطاع غزة، وتدميره كل الخدمات الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة، وقصفه مستشفى العودة في شمال غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 أطباء.

ونقل بيان للمركز عن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إعلانه أن مستشفيات ( الشفاء، والإندونيسي، والأهلي) في القطاع، طلبت المساعدة في إجلاء المرضى، بسبب حصار الاحتلال لها ومنعها من تقديم خدماتها، وعلى إثر ذلك نُقل 120 جريحًا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفيي ناصر الطبي وغزة الأوروبي جنوبي القطاع.