استهداف ابن رئيس الكتلة النيابية لحزب الله و4من مرافقيه بغارة إسرائيلية جنوبى لبنان

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، مقتل ابن رئيس الكتلة النيابية لحزب الله في مجلس النواب اللبناني (كتلة الوفاء للمقاومة) مساء أمس الأربعاء و4 من مرافقيه.

جاء ذلك بعد استهداف منزل بمنطقة بنت جبيل في الجنوب اللبناني بغارة جوية إسرائيلية؛ وذلك ضمن سلسلة غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية في الجنوب مساء أمس.

وكانت الغارات الإسرائيلية قد استهدفت أمس فريق عمل صحفي؛ مما أدى إلى استشهاد مراسلة صحفية ومصور ومرافق لهما.