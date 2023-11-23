شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الـ27 من الجسر الجوى الكويتى إلى مطار العريش لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت الطائرة الإغاثية الـ27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد، في تصريح اليوم الخميس، إن هذه الرحلات الإغاثية تندرج ضمن الجهود الإنسانية لدولة الكويت والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة من خلال رحلات إغاثية جوية أخرى في جسر جوي متواصل منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الزيد، أن حمولة هذه الطائرة تتضمن 40 طنا من المساعدات المتنوعة والعاجلة بواقع 100 خيمة و10 ألاف عبوة حليب للأطفال والكبار وألفين بطانية و5 أطنان من الأرز و5 أطنان من المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الرحلة تأتي ضمن جهود حملة (أغيثوا فلسطين).

وذكر أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.