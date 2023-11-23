شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات قطرية تتوجه للعريش لمساعدة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش، تحمل على متنها 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات .