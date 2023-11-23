الأمم المتحدة: نحشد كافة قدراتنا لدعم تنفيذ اتفاق الهدنة وتعزيز الوضع الإنساني بغزة

القاهرة - سامية سيد - قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، إن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين على استعداد لاغتنام الفرصة وحشد كافة القدرات لدعم تنفيذ اتفاق الهدنة وتعظيم تأثيره الإيجابي على الوضع الإنساني في غزة من خلال زيادة العمليات الإنسانية أينما يوجد الأشخاص المحتاجون.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، شدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق على ضرورة السماح بإجراء العمليات الإنسانية في جميع أنحاء غزة ، وخاصة في شمال القطاع .. مؤكداً أن المدنيين في غزة لا يمكنهم الاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها بل يجب استئناف دخول السلع التجارية خاصة عبر معبر كرم أبوسالم الذي يتمتع بالقدرة الاستيعابية لذلك.

وبفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ، توصلت إسرائيل وحركة حماس أمس الأربعاء لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن بدء سريانها - ، تشمل وقف أعمال القتال ، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.